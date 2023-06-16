Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi! Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi! 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 08:10 Güncelleme: 16 Haziran 2023 Cuma 08:10 Kütahya’da dün öğle saatlerinde güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648beebc6970b01320312803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan, canlı yayına bağlanıp demediğini bırakmadı Kupa töreninde vali ile İYİ Partili isim arasında arbede Muğla'da Cayrokopter düştü; ünlü ismin eşi de yaralandı! 5 katlı tur teknesi görenleri şaşkına çevirdi Ne gram, ne çeyrek, ne de külçe! İşte en kârlı altın Deprem bölgesinden acı manzara Seyahat uygulamasıyla aracına aldığı yolcu yüzünden hayatı karardı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti