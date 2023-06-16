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Gökyüzünde ilginç anlar... Kütahya'da görüntülendi!

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Kütahya’da dün öğle saatlerinde güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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