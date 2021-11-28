Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde kabus gibi 6 saat! Gökyüzünde kabus gibi 6 saat! 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 21:20 İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, hava muhalefeti dolayısıyla 6 saatte Antalya’ya gelebildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a3c86ae2f06a1e56147173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadını felç eden dayak! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek