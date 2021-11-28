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Gökyüzünde kabus gibi 6 saat!

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, hava muhalefeti dolayısıyla 6 saatte Antalya’ya gelebildi.

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