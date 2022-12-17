Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı.

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