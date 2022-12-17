Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:55 Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d67df20cac14b7b463023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti! Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak