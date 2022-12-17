  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Güncelleme:

Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı
İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü
Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı
Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor
12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü!
Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı
AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak