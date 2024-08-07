Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 11:16 Yılda 8 kez gerçekleşen Perseid gök taşı yağmuru, en yoğun olarak 12 Ağustos gecesi yaşanacak. Meteorlar saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b32d78e4577f7f990ca893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor D-100 karayolunda trafiği felç eden kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu Yat fabrikasında büyük yangın Bakan duyurdu: 4 ilde iki suç örgütü çökertildi Adana'da yarım saat içinde art arda 4 deprem Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı