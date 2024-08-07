Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor

Yılda 8 kez gerçekleşen Perseid gök taşı yağmuru, en yoğun olarak 12 Ağustos gecesi yaşanacak. Meteorlar saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek.

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