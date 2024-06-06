Anasayfa Video Galeriler Gündem Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu Gökyüzünde tarihi an: ANKA III, HÜRJET ile yan yana uçtu 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 09:43 Güncelleme: 06 Haziran 2024 Perşembe 09:43 Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66615aad8008c195e9091513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydınlatma direğinde intihar girişimi, asılı olarak bulundu Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Bu da su altı mezarlığı: ''Ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor'' 2 evladımızın şehit düştüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Kendisini darbeden kocasını mahallenin gençlerine dövdürdü Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü 17 ilde yeni FETÖ dalgası: Onlarca gözaltı var Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Mabel Matiz'den Kürtçe şarkı sürprizi