Göl dibindeki tarih havadan ve su altından görüntülendi
15 Ağustos 2018 14:20
Göl dibindeki tarih havadan ve su altından görüntülendi
Bursa’nın İznik ilçesinde 100 yılın keşfi olarak bilinen bazilikada yapılan su altı kazıları 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor.2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde farkedilip daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde 2 bin yıllık bazilika olduğu keşfedilen tarihi yapıdaki su altı kazıları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. 15 kişilik sualtı arkelog...