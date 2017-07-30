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  3. 30 Temmuz 2017 14:50

Göl üzerindeki nilüferler görenleri hayran bıraktı

Bolu’nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl üzerinde bulunan nilüferler görenleri kendilerine hayran bıraktı.

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Eyüpte 560 çocuğun sünnet heyecanı
Eyüpte 560 çocuğun sünnet heyecanı
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Bakan Eroğlundan İstanbul açıklaması
Bakan Eroğlundan İstanbul açıklaması
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Mecidiyeköyde sıcak saatler
Mecidiyeköyde sıcak saatler
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Vatandaşlar yatır sanıyor
Vatandaşlar yatır sanıyor
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