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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu

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Bolu'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu.

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