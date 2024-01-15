Anasayfa Video Galeriler Gündem Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 13:55 Güncelleme: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:55 Bolu'da soğuk hava sonrası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a50f3126d24343250d6b7b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşçileri taşıyan 2 otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor ''Elinin hamuruyla erkek işine karışma'' diyenleri utandırdılar Bir ilimiz dondu! Sıcaklık eksi 29 dereceye düştü Afrika'nın balta girmemiş ormanları değil, burası Sivas! Belgeselleri aratmadı İstanbul'da ünlü iş insanına silahlı saldırı kamerada Yoğun kar yağışı hayatı felç etti; araçlar kayboldu! Nesli tehlikedeydi, popülasyonu artıyor: Ormanın Hayaleti kamerada!