Anasayfa Video Galeriler Gündem Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 16:36 Edirne'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle suyu buharlaşan beyaza bürünen ''tuz'' gölü, havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4c9f6a77a53bc7305d5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu... Rapçi Ceza yeni imajıyla alay konusu oldu Sedan Togg, Togg T10F test sürüşünde ortaya çıktı ''Memur yapacağız'' deyip 10 milyon TL çarptılar