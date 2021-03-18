Anasayfa Video Galeriler Gündem Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 22:25 Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6053a93408ef2975dc38c1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı İmamoğlu: ''Önce konuşmak istedi, sonra şov yaptı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı