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Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

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