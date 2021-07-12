Anasayfa Video Galeriler Gündem Golft topuna havada yıldırım çarptı... O anlar kamerada Golft topuna havada yıldırım çarptı... O anlar kamerada 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 08:05 ABD’nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ebcd8dd593a849ac081323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hayatında gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi İşkenceci kadın kameralara yakalandı Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu Türkiye'nin tatil cennetinde can pazarı: Tekneleri alabora oldu İranlı kadın Türk Bayrağı'nı yırtıp üzerine bastı Meclis Başkanı ve AK Partililerden Atatürklü Türk bayraklarına veto AK Parti'den aday olmuştu... 2 bin 500 kişiyle CHP'ye geçti 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da bir kadın vapurdan düştü