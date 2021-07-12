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Golft topuna havada yıldırım çarptı... O anlar kamerada

ABD’nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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