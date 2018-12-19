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  3. 19 Aralık 2018 15:50

Gölün ortasındaki ada "Tavşanlara" ev sahipliği yapıyor

Doğunun gizli denizi olarak bilinen Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölünde yer alan ada, 17 yıl önce ilçede görevli bir komutan tarafından bırakılan bir çift tavşanın çoğalmasıyla şimdilerde 200’ün üzerinde tavşana ev sahipliği yapıyor. Tavşanlı adası olarak bilinen adada 68 kuş türü bulunuyor. Hazar Gölü’nde bulunan 35 dönümlük ada, 17 yıldır tavşanlara ev sahipliği yapıyor....

Bilgin Pro
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