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  4. Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu

Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu

Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafet ile gündeme bomba gibi düştü.

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