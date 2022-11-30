Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu

Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafet ile gündeme bomba gibi düştü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638789ca723e61252827dda3" allowfullscreen></iframe>