Anasayfa Video Galeriler Gündem Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu Gonca Vuslateri'den dansöz kostümü! Göğüs dekoltesi olay oldu 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 19:50 Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katılan oyuncu Gonca Vuslateri, tercih ettiği kıyafet ile gündeme bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638789ca723e61252827dda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi Tacizi diye öldürdüler, masum çıktı! Otopsi raporu kan dondurdu Hiç tanımadığı kişi yolda yürürken dehşeti yaşattı! Saldırı anı kamerada E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada Komandolarımız, hainlerin inine böyle girdi! Bu görüntüler bir ilk Sahte doktorun yeni yalanı ortaya çıktı! Taksiciyi de kandırmış İstanbul'da trafikte yumruklu kavga! Ortalık boks ringine döndü Ankara'da korkunç kaza! Alev olan otomobil 3 kişiye mezar oldu