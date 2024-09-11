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  4. Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu

Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu

İnterplast Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve beraberindeki gönüllü 12 hekim, tedavileri yapılamadığı için yıllardır deri ve kemik kanseri, doğuştan dudak ve damak yarığı ve dev yumuşak doku tümörü gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden 22 Kosovalı hastayı toplamda 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

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