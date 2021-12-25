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Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı

Hayalet bombardıman uçağı olarak bilinen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B2 bombardıman uçağı Google Earth’e yakalandı.

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