Anasayfa Video Galeriler Gündem Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 08:55 Hayalet bombardıman uçağı olarak bilinen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B2 bombardıman uçağı Google Earth’e yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6b26feda72d79462b30e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi