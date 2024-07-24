Anasayfa Video Galeriler Gündem Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi 24 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 07:51 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 07:51 Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a0885c3ea31246ee092393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var Yüzlerce Yahudi'den Netanyahu'ya protesto Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu Önce patlama sesi geldi ardından her yeri ''buhar'' kapladı Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi Bodrum'dan acı haber: 1 ölü, 2 yaralı var İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi