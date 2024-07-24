Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

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