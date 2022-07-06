Anasayfa Video Galeriler Gündem Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 08:40 Elâzığ'da ortaya çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c52043c480b8534c4adc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası