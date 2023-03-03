Anasayfa Video Galeriler Gündem Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı 03 Mart 2023 Cuma Saat: 08:50 Güncelleme: 03 Mart 2023 Cuma 08:50 Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64018a9c3c1b704fe2657103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinin yaşandığı ana dair yeni görüntü Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama Deprem bölgesinde tedirginlik oluşturan görüntü Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Beşiktaş 120 yaşında... Depremden kaçanların adresi olacak! Bu ilimizde fay hattı yok Depremler sonrası şok iddia: Onlarca mezar kayıp! Son araştırmalar ortaya çıkardı... Denizin altından çok sayıda yeni fay çıktı Enkaz altındaki depremzededen küfür yiyen hemşire: ''Hiç bu kadar mutlu olmamıştım''