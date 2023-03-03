Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı

Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64018a9c3c1b704fe2657103" allowfullscreen></iframe>