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  4. Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı

Gören ''hasar var ama yıkılmamış'' dedi ama korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı

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Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı depremde bir binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı havada dururken üçüncü kat ise ortadan kayboldu.

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