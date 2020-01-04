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  3. 04 Ocak 2020 14:35

Gören inanamıyor ! Elleriyle besliyor...

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan Nazmi Demirci, gelen yaban domuzlarını ekmekle besliyor. Demirci'nin yaptığını görenler şaşıp kalıyor.

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