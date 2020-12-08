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  3. 08 Aralık 2020 18:15

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

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Silivri'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Silivri'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
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Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi
Yuvacık Barajı'nda dip göründü, Sapanca'da sular 20 metre çekildi
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10 kişilik grup benzinlikte terör estirdi
10 kişilik grup benzinlikte terör estirdi
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Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangında kusurlu bulundu
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangında kusurlu bulundu
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Erzurum'daki kahreden olayda yeni gelişme! Anne ve iki kızı yan yana defnedildi
Erzurum'daki kahreden olayda yeni gelişme! Anne ve iki kızı yan yana defnedildi
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PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar
PKK’lılar çocuğun yolunu kesip, 10 çay içirdikten sonra kaçırmışlar
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