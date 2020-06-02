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  3. 02 Haziran 2020 15:45

Görenler hayrete düşüyor! 3 yaşındaki çocuk yılanla böyle oynadı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde gerçekleşen olayda, 3 yaşındaki çocuğun 1,5 metre yılanla oynaması görenleri hayrete düşürdü.

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