Anasayfa Video Galeriler Gündem Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:00 Görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66606173cc819581d606eb47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler