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  3. 22 Temmuz 2017 19:17

Görevini yapan ekibine çirkin saldırı

Bayrampaşa’da trafik kazasında şehit olan polis haberini takip etmek için olay yerine giden İHA ekibi polisler tarafından elleri kelepçelenerek darp edildi.

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Bayrampaşadaki kazada şehit polis sayısı 2ye yükseldi
Bayrampaşadaki kazada şehit polis sayısı 2ye yükseldi
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