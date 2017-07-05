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  3. 05 Temmuz 2017 19:15

Görevini yapan muhabirine metro güvenliğinden saldırı

Taksim metrosunun asansöründe mahsur kalan vatandaşlara ilişkin haber yapmaya çalışan İHA muhabirine metronun güvenlik görevlileri tarafından saldırıldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

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