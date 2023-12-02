Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı!

Dubai'de yapılan bir iç çamaşırı tanıtımı sosyal medyada olay oldu. Türk işçiliği ile üretildiği belirtilen 750 gr altın iç çamaşırı görenlere "bu ne görgüsüzlük" dedirtti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ac8098d666968540ad333" allowfullscreen></iframe>