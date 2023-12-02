Anasayfa Video Galeriler Gündem Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 09:00 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:00 Dubai'de yapılan bir iç çamaşırı tanıtımı sosyal medyada olay oldu. Türk işçiliği ile üretildiği belirtilen 750 gr altın iç çamaşırı görenlere "bu ne görgüsüzlük" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ac8098d666968540ad333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler Trabzon'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı Villa inşaatında can pazarı; işçi göçük altında kaldı İstanbul'da seyir halindeki otomobili taradılar: Yaralılar var Asgari ücret zammı öncesi çalışanların 13 talebi belli oldu Haluk Bilginer'in yeni filmi Türk Dedektif'ten ilk fragman geldi