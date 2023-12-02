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Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı!

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Dubai'de yapılan bir iç çamaşırı tanıtımı sosyal medyada olay oldu. Türk işçiliği ile üretildiği belirtilen 750 gr altın iç çamaşırı görenlere "bu ne görgüsüzlük" dedirtti.

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