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  3. 27 Haziran 2019 13:14

Gorili taklit eden karga sosyal medyada fenomen oldu

Japonya'da çekilen göüntülerde kanatlarını yere dayayan ve onlara yaslanarak duran bir karganın görüntülendiği video, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

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