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Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu

Messi hayranı görme engelli gencin, babasını yardımıyla yaşadığı gol sevinci izleyenleri duygulandırdı.

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