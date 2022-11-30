Anasayfa Video Galeriler Gündem Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu Görme engelli miniğin Messi'nin golünü hissettiği an gündem oldu 30 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 11:20 Messi hayranı görme engelli gencin, babasını yardımıyla yaşadığı gol sevinci izleyenleri duygulandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63871258fd2acf6d524a0dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babylon filminden yeni fragman geldi 38 yıl sonra uyanan dev yanardağ böyle görüntülendi! Ortalık cehenneme döndü AK Partili Metin Külünk'e Bank Asya sorusu Oğuzhan Uğur'un programında AK Partili Metin Külünk'e sorulan soru olay oldu Güzellik yarışmasında kabus! Yarışmacı çığlıklar içerisinde kaldı Kadın doktora öldüresiye saldırı kamerada Allah kahretsin! Bir kadın daha korkunç şekilde katledildi Skandal görüntüler: Türk Lirası'nı yırtıp utanmadan paylaştı! Türkiye ve BAE arasında yeni anlaşma