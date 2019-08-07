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  3. 07 Ağustos 2019 17:34

Görme engelli yollarını böyle işgal ettiler

Görme engellilerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmeleri için yapılan "engelli takip yüzeyi" engelliler için eziyete dönüştü.

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