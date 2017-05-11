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  3. 11 Mayıs 2017 23:15

Görmez: "Bağdatın yıkılmasından endişe etmiyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bağdat'ın yıkılmasından endişe etmiyorum. Bağdat yeniden imar edilir. En büyük korkumuz, bu toplumların bilinç altında sakladıkları cahiliye hastalıklarının nüksetmesidir" dedi.

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