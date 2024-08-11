Anasayfa Video Galeriler Gündem Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur Görülmesi en zor canlı Türkiye'de ortaya çıktı: Onun adı Yediuyur 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 23:26 Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve görülmesi en zor canlılar arasında yer alan yediuyur, Erzincan’da görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b91e8421ac677dbe0eed43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın Trafikte yine yol verme cinayeti: 3 ölü, 6 yaralı var İstanbul yolu durdu; kilometrelerce araç kuyruğu kamerada Perseid meteor yağmuru Türkiye'den böyle görüntülendi Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum''