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  3. 01 Mayıs 2017 19:15

Görüntülemek istediği hortumun içinde kaldı

ŞANLIURFA'da tapınak kalıntılarının bulunduğu Göbeklitepe'de çalışan özel güvenlik görevlisi Hasan Yıldız, kazı alanında cep telefonuyla görüntülemek istediği hortumun etrafında toplanmasıyla zor anlar yaşadı.

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