Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi 21 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:10 Güncelleme: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:10 Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde aç kalan tilki şantiyeye geldi. Kedi ile tilkinin aynı kaptan beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a2cd7d720bf9452e2734a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Suriyelileri dolandıran Suriyeliler yakalandı Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'' ''Koca Yusuf''lar Türkiye'ye döndü! Erdoğan'dan ''hoş geldiniz'' telefonu İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada Gülse Birsel ''korkuyorum'' deyip hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı Kadın muhabire canlı yayında iğrenç taciz Marketteki kadın çalışanı taciz eden yabancı uyruklu gözaltında Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen ''Avrupa Yakası'' itirafı Düğününe 1 ay kala hayatı karardı