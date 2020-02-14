  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Şubat 2020 11:05

Görüntüler geldi; Mehmetçik operasyonda!

Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Video Galeri
Erdoğan konuşurken masalara vurdular
Erdoğan konuşurken masalara vurdular
Video Galeri
İstnbul'da şaka gibi görüntü! Bu bina nasıl ayakta duruyor ?
İstnbul'da şaka gibi görüntü! Bu bina nasıl ayakta duruyor ?
Video Galeri
Taksi durağında kurşun yağdırdılar!
Taksi durağında kurşun yağdırdılar!
Video Galeri
Mucize Doktor'da bu hafta gözyaşlarınızı tutamayacaksınız
Mucize Doktor'da bu hafta gözyaşlarınızı tutamayacaksınız
Video Galeri
2 gündür alev alev yanıyor! Fabrika yangını söndürülemiyor
2 gündür alev alev yanıyor! Fabrika yangını söndürülemiyor
Video Galeri
''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !
''Midye ısmarlama'' tartışması cinayetle bitti !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM