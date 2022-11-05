Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları 05 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 05 Kasım 2022 Cumartesi 09:30 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te açılışı yapılan yerli otomobil Togg'un üretildiği fabrika içinden bugüne kadarki en net görüntüler paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636602fce5b04c2310396fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar... Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi