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Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları

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29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te açılışı yapılan yerli otomobil Togg'un üretildiği fabrika içinden bugüne kadarki en net görüntüler paylaşıldı.

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