Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:20 İstanbul'da sokak ortasında çıplak şekilde yürüyen bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63442a2374ec1b555d67fc13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt