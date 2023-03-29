Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 11:00 İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6423f0185fb0fd19bb37cf97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu baston kullanmaya başladıBakan Soylu baston kullanmaya başladı Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten yöntem: Bu sefer sabunla dolandırdılar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a adım attırmadılar Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında! Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar Deprem bölgesinde korku dolu gece! Kayseri'de korku dolu anlar: Belediye önünde kendini ateşe verdi