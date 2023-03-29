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Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

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