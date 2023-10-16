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  4. Görüntüler korkunç! İsrail 250 noktayı dümdüz etti

Görüntüler korkunç! İsrail 250 noktayı dümdüz etti

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İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Savunma Kuvvetleri ile ortak operasyonlarla Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu ifade edilen 250 hedefin vurulduğunu duyurdu.

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