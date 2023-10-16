Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler korkunç! İsrail 250 noktayı dümdüz etti Görüntüler korkunç! İsrail 250 noktayı dümdüz etti 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:45 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:45 İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Savunma Kuvvetleri ile ortak operasyonlarla Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait olduğu ifade edilen 250 hedefin vurulduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652cf82de4f84438b12f11d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü Ünlü oyuncu alkollü araç kullanırken, kaza yaptı: ''Kanunları biliyorum!'' 2 suç örgütü daha çökertildi Muş’ta aç kalan ayılar arı kovanları parçaladı Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar