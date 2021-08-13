Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu 13 Ağustos 2021 Cuma Saat: 10:40 Şiddetli yağışın vurduğu ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kastamonu'nda Bozkurt’tan acı görüntüler geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61162208ed50c25431407863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında itiraf gibi sözler: AK Parti il başkanlığına 100 cv göndermiş! Bakan Soylu: ''HES patladı'' iddialarını yalanladı Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan