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  4. Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu

Görüntüler korkunç! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi böyle yok oldu

Şiddetli yağışın vurduğu ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Kastamonu'nda Bozkurt’tan acı görüntüler geldi.

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