Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:25 Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Operasyona dair görüntülerde yerli SİHA'dan teröristlerin üstüne bırakılan bombalar yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662e020455e56b17a0af173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Kız meleselesi kanlı bitti: Keserle, tornavidayla birbirlerine girdiler, yaralılar var Marmaris'te orman yangını: Cennet 1,5 saatte cehenneme döndü İstanbul'da binadan kopan parçalar araçların üzerine düştü Murat Boz'un yeni imajı sevildi, erotik dansı tepki çekti