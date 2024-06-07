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  4. Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu

Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Operasyona dair görüntülerde yerli SİHA'dan teröristlerin üstüne bırakılan bombalar yer aldı.

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