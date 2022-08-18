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Görüntüler olay olmuştu: ''Ormanda su arayan kadın görüntüleri''nin gerçekleri ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği öne sürülen ve sosyal medyanın bir numaralı gündemi olan “ormanda su arayan kadın” temalı dans gösterisinin 5 yıl önceye ait olduğu ortaya çıktı.

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