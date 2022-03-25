Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler ortaya çıktı: ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı Görüntüler ortaya çıktı: ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı 25 Mart 2022 Cuma Saat: 16:10 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623dbf54a5fc2b6dc23ee633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in sağ kolu ortaya çıktı ama şüpheler bitmedi! Görüntüler eski mi? Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı Markette akıl almaz görüntü! Çaldığı atla geldi, ''Lamborghini verseler vermem'' dedi Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı Suriyeli'nin iç çamaşırından ''çıkanlar'' şoke etti; tutuklandı Amerikalı askerler Ukrayna'da! Savaşırken görüntülendiler İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı TÜPRAŞ'ta 4 işçi yaralandı