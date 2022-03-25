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Görüntüler ortaya çıktı: ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

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