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BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONA TABLOSUNU AÇIKLADI
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  3. 26 Ocak 2021 18:25

Görüntüler sosyal medyada yayıldı! Gerçek ortaya çıktı

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Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''
Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''
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Şiddetli lodos çatıyı uçurdu
Şiddetli lodos çatıyı uçurdu
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Borçları yüzünden bankanın önünde intihara kalkıştı!
Borçları yüzünden bankanın önünde intihara kalkıştı!
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Kılıçdaroğlu ''firavun'' dedi, CNN Türk yayını kesti
Kılıçdaroğlu ''firavun'' dedi, CNN Türk yayını kesti
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Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
Yük treninin TIR'a çarptığı kaza kamerada
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Bahçeli: HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir
Bahçeli: HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir
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