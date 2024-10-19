Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Türkiye'den: Aç kalıp karavanlara saldıran ayılar kamerada Görüntüler Türkiye'den: Aç kalıp karavanlara saldıran ayılar kamerada 19 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 11:41 Bitlis'te yer alan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, aç kalınca turistlerin karavanlarına dadandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671370c52412450c2f08eec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Türkiye'nin ''Kıyamet Köyü''ne sonbaharda turist akını Elinde bebek kanı olan yenidoğan çetesi soruşturmasında kilit isimden ilk açıklama İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var Taksiyi çalıp, İzmir sokaklarını birbirine kattı Adı yenidoğan çetesine karışan bir hastanenin daha ruhsatı iptal edildi Burası bir berber mi yoksa hayvanat bahçesi mi, kararı siz verin Ehliyetsiz trafik teröristi 16 yaşındaki Zeynep'i öldürdü Yine bir KYK kız öğrenci yurdu, yine bir asansör kazası