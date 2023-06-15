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  4. Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü

Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü.

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