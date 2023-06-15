Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü Görüntüler Türkiye'den! Haziran ayının ortasında her yer beyaza büründü 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 10:25 Ardahan'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648abceb2be9d54d616ee8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lenfomaya yakalanmıştı... Hakan Özoğuz'un sağlık durumu açıklandı Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı İstanbul'da İETT otobüsü 7 metreden alt yola düştü İstanbul'da ''karga saldırısı'' kamerada AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü