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  4. Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü

Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü

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Van-Bahçesaray yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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