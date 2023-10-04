Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 20:20 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:20 Van-Bahçesaray yolunda kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d9ed53dbbeb46da1377c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savaş uçakları teröristlerin inlerini başına yıktı! İşte o görüntüler... Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi Taksim'i kana bulayan saldırının organizatörü öldürüldü Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti!