Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:30 Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 28 derece ulaşırken, vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654244ff8912af59ac5cf4b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu