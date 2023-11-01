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  4. Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi!

Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi!

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Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 28 derece ulaşırken, vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

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