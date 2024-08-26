Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek

Denizli'de 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı.

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