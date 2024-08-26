  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek

Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek

Güncelleme:

Denizli'de 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı
21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı
Camide çocuğunun oksijen makinesi için kullandığı elektriğin parasını bu notla bıraktı
Camide çocuğunun oksijen makinesi için kullandığı elektriğin parasını bu notla bıraktı
Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu
Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu
İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler''
İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler''
Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar
Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu
İzmir'deki orman yangını kontrol altında
İzmir'deki orman yangını kontrol altında
Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı
Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı
Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu
Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu