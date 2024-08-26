Anasayfa Video Galeriler Gündem Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek Görüntüler Türkiye'den... Sel ya da taşkın değil, tam 8 asırlık gelenek 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 00:16 Güncelleme: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:16 Denizli'de 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb9f43190ddb6713060163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı Camide çocuğunun oksijen makinesi için kullandığı elektriğin parasını bu notla bıraktı Kocaelispor’un şampiyonluk kupası kayboldu İstanbul'da genç kıza korkunç saldırı: ''Döve döve hastanelik ettiler'' Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu İzmir'deki orman yangını kontrol altında Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu