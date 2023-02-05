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  4. Görüntüleri Özdağ yayınladı: Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor

Görüntüleri Özdağ yayınladı: Suriyeliler Trabzon’da racon kesiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaşın tepki gösterdiği görüldü.

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