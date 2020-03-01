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  3. 01 Mart 2020 17:55

''Görüşürüz Türkiye, bir daha gelmem'' sözlerine tepki !

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyelilerin giderken söylediği sözler tepkilere neden oldu.

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