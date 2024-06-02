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  4. Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı

Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı

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Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.

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