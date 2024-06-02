Anasayfa Video Galeriler Gündem Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 23:40 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 23:40 Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665cd8cc1a42f3a26908f573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Kızlar kapıştı, erkekler izledi... Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti Diyarbakır'da kahreden yangın... Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?